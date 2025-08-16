Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

16 августа, 15:52

Происшествия

Девять человек задержаны после драки во дворе жилого дома на юго-востоке Москвы

Фото: 123RF/sinenkiy

Девять человек арестованы после драки во дворе жилого дома на юго-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в пятницу, 15 августа, во дворе дома, расположенного во 2-м Грайвороновском проезде.

В МВД отметили, что в отношении всех участников происшествия были составлены протоколы за административные правонарушения по статье о мелком хулиганстве. Также в отношении трех задержанных составлены протоколы по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в РФ.

"Информация о полученных участниками драки травмах из медучреждений в полицию не поступала", – добавили в главке.

При этом в полиции подчеркнули, что сообщения о якобы перестрелке, произошедшей в ходе конфликта, не соответствуют действительности.

Ранее уголовное дело возбудили против 21-летнего москвича, который затеял драку в автобусе и несколько раз ударил противника отверткой, после чего вышел на остановке. Участковые задержали злоумышленника по месту жительства. Причиной нападения москвич назвал свое плохое настроение.

происшествиягород

