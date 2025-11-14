Пытавшийся поджечь кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" подросток следовал указаниям неизвестных

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Неизвестные направляли 16-летнего подростка, который пытался поджечь кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве, по телефону. Об этом сообщила пресс-служба столичного МВД.

Отмечается, что Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Также официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что поджигатель был доставлен в отдел полиции. Мотивы его действий устанавливаются.

О попытке поджога стало известно вечером в четверг, 13 ноября. Подросток пронес горючую жидкость в кинозал и успел поджечь несколько кресел. После этого он был оперативно задержан охраной и передан полиции.

Вскоре работники ТРЦ ликвидировали возгорание. Посетителей кинотеатра эвакуировали, никто из них не пострадал.