Более 40 поджогов совершили в России за 10 дней по заданию мошенников

Фото: Следственный комитет РФ

В России за последние 10 дней было совершено более 40 поджогов и взрывов по указанию мошенников с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным российских правоохранителей, люди по указанию мошенников бросали бутылки с зажигательной смесью и петарды, взрывали фейерверки и пытались устроить поджоги в торговых центрах, банках и других общественных местах.

Инциденты были зафиксированы в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Курске, Ставропольском крае.

Этой ночью в Гусь-Хрустальном Владимирской области мужчина на автомобиле протаранил ворота забора военкомата, а затем въехал в двери главного входа в здание и поджег автомобиль. Как сообщил глава города Алексей Соколов, мужчина действовал по указанию украинских мошенников.

Представители столичной прокуратуры напоминают, что правоохранители ни в коем случае не склоняют граждан к содействию в борьбе с преступностью противозаконными способами, ведя переговоры по телефону.

