Спортивные мероприятия и мастер-классы пройдут на выставке "Россия"

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Тренировки проекта "Спортивные выходные", мастер-классы, лекции экспертов по финансовой грамотности и музыкальные вечера пройдут на выставке-форуме "Россия" с 30 мая по 5 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комитет по туризму.

Откроет цикл мероприятий мастер-класс по плетению оригинальных браслетов из цветных бусин, который состоится 30 мая в 13:00. Уже в 14:00 гостей ждут на лекции эксперта центра финансовой грамотности при столичном департаменте финансов Ольги Андреевой, которая объяснит, как планирование и постановка общих жизненных целей поможет структурировать семейный бюджет.

В пятницу, 31 мая, в 15:00 москвичам организуют встречу с актером Московского академического театра сатиры Семеном Лопатиным. Он расскажет зрителям, как артистам удается успевать за современными тенденциями постоянно меняющегося мира искусства, что помогает им поддерживать себя в творческой форме, а также о том, легко ли строить карьеру в городе, который является центром притяжения молодых талантов.

В этот же день в 17:15 все желающие могут посетить лекцию на тему "Цифровая гигиена в социальных сетях: как обезопасить себя?". Ведущая медиааналитик Ольга Андерсон объяснит, как корректно использовать интернет-технологии, чтобы не стать жертвой мошенников.

Между тем проект "Спортивные выходные" стартует 1 июня в 11:00. В нем под руководством профессиональных тренеров можно будет позаниматься растяжкой. Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

В воскресенье, 2 июня, в 18:00 состоится концерт "Молодежь мегаполиса", на сцене которого сыграет кавер-группа "Вареники", созданная студентами Российского института театрального искусства – ГИТИСа, и участник проекта "Музыка в метро", который исполнит композиции о любви и городской романтике.

В свою очередь, выступление студенческого вокального ансамбля "Камертон" Национального исследовательского московского государственного строительного университета состоится 4 июня, в 18:00.

Завершится цикл мастер-классов по леттерингу, который организуют 5 июня в 13:00. Посетители познакомятся с азами техники создания надписей и попробуют себя в необычном рисовании.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что в столице пройдет цикл мероприятий "Друг, спасатель, защитник" на площадках проекта "Питомцы в Москве" с 1 по 30 июня. По словам мэра, каждые выходные на площадках пройдут разные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего для гостей организуют более 50 мероприятий.