Евгений Селиверстов провел забег "Бежим ЗА" для жителей района Братеево

Фото: vk.com/eseliverstov79

Победитель электронного голосования "Единой России" в столице в 25 избирательном округе Евгений Селиверстов провел забег "Бежим ЗА" в Братееве. Об этом пишет Агентство "Москва".

"Любая физкультура, как и любой спорт – исключительно важны для здоровья. Здесь мы не занимаемся спортом высоких достижений, но продвигаем, популяризируем здоровый образ жизни. Важно, чтобы молодежь меньше сидела со своими гаджетами, больше времени проводила на улице", – подчеркнул он.

Перед началом забега Селиверстов провел для участников зарядку. Он отметил, что дистанция предстоит небольшая – 3 километра. Однако, по его мнению, этого расстояния должно хватить для того, чтобы зарядиться положительными эмоциями и бодростью. По словам Селиверстова, для него этот забег стал символическим, поскольку он сам является марафонцем.

Физкультура – это занятие, которое увеличивает продолжительность жизни, отметил заслуженный тренер РФ Маршалл Савчук. Регулярные занятия спортом улучшают самочувствие. Он рекомендовал участникам последовать примеру Селиверстова.

"Это нужно всем и важно для всех, чтобы жители нашей прекрасной столицы жили дольше", – добавил он.

Чемпион мира по смешанным единоборствам Сергей Харитонов, в свою очередь, выразил благодарность Селиверстову за организацию спортивного мероприятия. Он признался, что сам любит выходить на пробежку.

Спортсмен сделал акцент на том, что молодежи нужно подавать хороший пример, тогда подрастающее поколение будет ему следовать и самосовершенствоваться.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и директор парка "Яуза" Александр Сапронов дали старт "Семейному полумарафону", приуроченному ко Дню защиты детей. В забеге принимали участие более 500 человек.

В спортивном празднике могли поучаствовать москвичи всех возрастов и любого уровня подготовки. Для гостей организовали полевую кухню. Также была предусмотрена интерактивная программа. Все участники забега получили памятные медали.

