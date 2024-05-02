"Звезды советского экрана": "Интердевочка"

В феврале 1989 года вышел новый номер журнала "Советский экран". На обложке молодая девушка беседовала с кем-то в автомобиле. Увидев название фильма "Интердевочка", некоторые читатели удивлялись: "У нас сняли фильм на запрещенную тему!".

Как польские девушки подсказали сценаристу Владимиру Кунину тему для бестселлера? Почему Ирина Розанова уступила роль Елене Яковлевой? Где доставали дефицитные вещи для фильма "Интердевочка"? И почему шведская сторона настаивала на изменении финала кинокартины?

Подробности – в программе "Звезды советского экрана".