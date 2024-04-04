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04 апреля, 07:30

Общество

Участники "Кинокампуса Горького" рассказали о своей деятельности

Участники "Кинокампуса Горького" рассказали о своей деятельности

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Молодое поколение режиссеров и операторов готовят на киностудии имени Горького. Там есть креативное пространство "Кинокампус", в котором подростки погружаются в мир кинопрофессий и узнают, как устроены цеха кинопроизводства,

Пространство, где дети могут познакомиться с востребованными творческими специальностями, появилось на базе Киностудии имени Горького в 2021 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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