Участники "Кинокампуса Горького" рассказали о своей деятельности

Молодое поколение режиссеров и операторов готовят на киностудии имени Горького. Там есть креативное пространство "Кинокампус", в котором подростки погружаются в мир кинопрофессий и узнают, как устроены цеха кинопроизводства,

Пространство, где дети могут познакомиться с востребованными творческими специальностями, появилось на базе Киностудии имени Горького в 2021 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.