Московские школьники смогут принять участие в конкурсе от "Кинокампуса Горького" и отправиться в киноэкспедицию. Юным режиссерам, аниматорам и операторам предлагают продемонстрировать свои таланты в съемке документальных фильмов, записи подкастов, анимации и видео-арте.

Авторов лучших работ ждут бесплатные мастер-классы от опытных наставников, а затем они отправятся в киноэкспедицию в Казахстан. Принять участие в конкурсе могут подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.