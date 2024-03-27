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27 марта, 09:00

Общество

Московские школьники смогут принять участие в конкурсе от "Кинокампуса Горького"

Московские школьники смогут принять участие в конкурсе от "Кинокампуса Горького"

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Московские школьники смогут принять участие в конкурсе от "Кинокампуса Горького" и отправиться в киноэкспедицию. Юным режиссерам, аниматорам и операторам предлагают продемонстрировать свои таланты в съемке документальных фильмов, записи подкастов, анимации и видео-арте.

Авторов лучших работ ждут бесплатные мастер-классы от опытных наставников, а затем они отправятся в киноэкспедицию в Казахстан. Принять участие в конкурсе могут подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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