Число анимационных студий выросло более чем в три раза в России за 10 лет

В России число студий за 10 лет выросло больше, чем в три раза. Как изменилось создание мультфильмов, рассказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм", генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Она отметила, что мультипликаторы стали использовать игровое программное обеспечение, что позволяет ускорить темпы производства анимации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.