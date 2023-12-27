Более 50 тыс выступлений состоялось на площадках проекта "Музыка в метро" в 2023 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В 2023 году в рамках проекта "Музыка в метро" состоялось более 50 тысяч выступлений. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Известные поп-хиты, народные песни, зажигательная рок-музыка, душевные джазовые мотивы, нестареющая классика и авторские мелодии радовали пассажиров московского метро", – сообщили в ведомстве.

Желание участвовать в шестом сезоне проекта изъявили более тысячи музыкантов. В ближайшее время артисты начнут выступать с музыкальными номерами.

Более того, в 2023 году на станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Рижская", "Марьина Роща", "Кленовый бульвар", а также на станции Лихоборы третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и на международном автовокзале Северные Ворота появились новые площадки проекта.

Ранее в рамках проекта "Музыка в метро" на станции "Мичуринский проект" выступила певица Ольга Серябкина. До этого свои хиты для пассажиров столичного метро исполнила певица Zivert. Ее выступление состоялось на станции "Курская".



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