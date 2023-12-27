Пассажиры двух московских трамваев смогут услышать классическую музыку

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Пассажиры столичных трамваев "Витязь-Москва" смогут услышать классические музыкальные композиции П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Трамваи следуют по маршрутам А и 7. Новогоднюю музыку для них подготовили совместно с Государственным академическим Большим симфоническим оркестром имени П. И. Чайковского под управлением народного артиста СССР Владимира Федосеева.

"В двух трамваях классическая музыка, которая создает по-настоящему праздничную атмосферу", – цитирует Ликсутова пресс-служба столичного Дептранса.

Всего по улицам Москвы курсируют 30 украшенных к Новому году трамваев и три особенных праздничных вагона. Транспорт украсили яркими светящимися гирляндами. Такие трамваи будут курсировать по городу до 24 января.

Между тем в тематике Нового года также оформили поезд "Еж-3". Он курсирует по Таганско-Краснопресненской линии метро. Подвижной состав украсили тысячи новогодних шаров, 80 еловых веток и фигуры Дедов Морозов, гирлянды и снежинки.



Новогодний поезд "Еж-3" появился на Таганско-Краснопресненской линии метро