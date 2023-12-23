Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" собрали в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С помощью карты приложения "Московский транспорт" можно построить удобный маршрут к площадке фестиваля "Путешествие в Рождество", а также ознакомиться с афишей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сообщается, что карта пригодится всем, кто хочет окунуться в атмосферу новогодней сказки, покататься на коньках, поучаствовать в мастер-классах и посетить праздничные представления.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, цифровые сервисы в Москве становятся все полезнее и удобнее. С помощью приложения "Московский транспорт" жители города могут построить удобный и быстрый маршрут, посмотреть часы работы площадок и афишу фестиваля.

Чтобы создать новогоднее настроение, разработчики изменили дизайн приложения — карты и схему метро словно припорошили снегом. В настоящий момент приложение "Московский транспорт" скачали свыше 6,4 миллиона раз, а зарегистрированных пользователей в нем больше 1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей столицы с 22 декабря по 8 января ждет более 120 ледовых представлений на площадках фестиваля. В числе их авторов и постановщиков значатся такие именитые фигуристы, как многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев, а также олимпийская чемпионка Татьяна Навка.