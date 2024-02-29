Полина Гагарина выступила на станции метро "Мичуринский проспект"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Российская певица Полина Гагарина выступила на станции "Мичуринский проспект" в рамках проекта "Музыка в метро". Также она поздравила пассажиров с предстоящим праздником – днем рождения Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Гагарина спела несколько своих хитов – "Навсегда", "Бабочки", "Обезоружена" и "Спектакль окончен". Новую песню "Нагадай" она исполнила вместе с участником проекта Дмитрием Арещенковым, который перевел композицию на русский жестовый язык.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, ко дню рождения БКЛ участник "Музыки в метро" впервые выступил с известным артистом. Проект расширяется и становится популярным, сказал он и добавил, что московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни города.

Ранее сообщалось, что в столице открылся шестой сезон "Музыки в метро", в финал прошли 285 исполнителей. Ими стали как новые музыканты, так и те, кто уже однажды участвовал в проекте. Самым молодым артистом стал 10-летний Вова Сорокин, который будет выступать под присмотром родителей.

Полина Гагарина спела на станции метро "Мичуринский проспект"