Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о вреде кондиционеров

Как рассказал главный внештатный специалист по ПМСП взрослым департамента здравоохранения Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, бесконтрольное использование кондиционеров приводит к быстрому распространению инфекции в помещении.

По его словам, если в офисе целый день работала сплит-система, а окна при этом не открывались, то одного заболевшего будет достаточно, чтобы инфекцией заразились и все остальные. В связи с этим Тяжельников призывает москвичей следить за личной гигиеной, проветривать помещения и не находиться под прямым воздействием потока холодного воздуха.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 17 июня, в эфире телеканала Москва 24.