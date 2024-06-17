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17 июня, 18:00

Общество

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о вреде кондиционеров

Главврач поликлиники № 220 Тяжельников рассказал о вреде кондиционеров

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Как рассказал главный внештатный специалист по ПМСП взрослым департамента здравоохранения Москвы, главврач городской поликлиники № 220 Андрей Тяжельников, бесконтрольное использование кондиционеров приводит к быстрому распространению инфекции в помещении.

По его словам, если в офисе целый день работала сплит-система, а окна при этом не открывались, то одного заболевшего будет достаточно, чтобы инфекцией заразились и все остальные. В связи с этим Тяжельников призывает москвичей следить за личной гигиеной, проветривать помещения и не находиться под прямым воздействием потока холодного воздуха.

Большое интервью с Андреем Тяжельниковым выйдет в понедельник, 17 июня, в эфире телеканала Москва 24.

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