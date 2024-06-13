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13 июня, 07:30

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Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине

Парк Героев Отечественной войны 1812 года благоустроят в Марьине

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На юго-востоке столицы, в районе Марьино, благоустроят парк Героев Отечественной войны 1812 года. Специалисты приведут в порядок территорию на площади почти три гектара.

В 2024 году там заменят покрытие дорожек, обновят газон, установят новые скамейки и фонари со светодиодными светильниками. Кроме того, специалисты разобьют клумбы, на площадке для выгула и дрессировки собак установят современные снаряды для тренировок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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