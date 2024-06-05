Семейный фестиваль "Спортлэнд" состоится в Москве 15–16 июня

Фото: ассоциация "Город детства"

Семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет на московском стадионе "Искра" 15 и 16 июня.

В мероприятии, которое пройдет под открытым небом, примут участие более 100 организаций. Все они успешно работают в индустрии спорта, активного досуга и здорового образа жизни. На территории большого футбольного поля организаторы подготовят более 70 бесплатных игровых, спортивных, развлекательных и творческих локаций. В том числе с новыми видами спорта. Еще будет организован маршрут "Спорт как игра!". Здесь можно познакомиться с популярными и новыми видами активного отдыха, поиграть в баскетбол, корфбол, лакросс, настольный хоккей и шахпетанк. Кроме того, будут организованы мастер-классы по различным видам единоборств, уроки воздушной гимнастики и капоэйры. Также у гостей появится возможность запустить в небо самолет, собранный своими руками, и в конце получить сувенир от организаторов за активное участие и любовь к спорту.

На фестивале будет ниндзя-гонка SUN RACE и семейное тестирование "Моя семья – Моя команда". Победители в соревнованиях будут определяться каждые 3 часа в различных возрастных категориях. Участие семейной команды возможно как в полном составе, так и в сопровождении ребенка одним из родителей. Те, кто решится, смогут побороться за призы от партнеров мероприятия.

Подготовят и интерактивные локации. Здесь можно будет всей семьей поучаствовать в стратегических и развивающих играх, ощутить себя парашютистом в виртуальном пространстве, заглянуть на площадки "патриотического воспитания", пройти IT-квест и поиграть в лазертаг. Кроме того, на фестивале получится создать своего первого робота или RC-автомобиль, пройти обучение блогингу, принять участие в разработке детских анимационных программ, посетить квест "Форт Боярд" и сделать поделки своими руками.

А на главной сцене фестиваля запланированы разнообразная культурная программа, показательные выступления спортсменов, песни и стихи о спорте, семье и мире. Все это будет идти в режиме нон-стоп. Также организаторы пригласили всех желающих принять участие в конкурсах с призами и лотерее. А самые активные участники получат призы в рамках акции "Время подарков", которая будет проходить в определенные часы.

Вход на фестиваль свободный, площадки будут работать с 11:00 до 19:00. Приходить на фестиваль стоит в удобной одежде и обуви.

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