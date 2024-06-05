В Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта "Спортивные выходные"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше 700 горожан уже приняли участие в первых тренировках нового сезона проекта "Спортивные выходные", которые состоялись 1 и 2 июня на открытых площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Самой популярной среди участников стала растяжка, которую посетили 556 человек, а наиболее востребованным местом для занятий стал парк около прудов "Радуга".

В этом году участникам проекта предоставлено наибольшее число мест для тренировок по всей Москве. Занятия проходят каждые выходные на 13 площадках в самых популярных и уникальных местах города.

В частности, впервые москвичи смогут заниматься на свежем воздухе в парке Победы, на территории гастрокластера "Три вокзала. Депо", Культурного центра ЗИЛ и Центрального рынка. Также тренировки проходят на закрытых площадках в пространстве "Депо. Москва" на улице Лесной и в павильоне № 75 на ВДНХ.

Занятия проводят профессиональные тренеры, жители столицы могут посетить их бесплатно. Участникам доступны функциональные и танцевальные тренировки, а также йога и растяжка.

Ознакомиться с графиком тренировок и адресами площадок можно на сайте проекта. Также узнать расписание и записаться на занятия можно в любом центре госуслуг.

Для тех горожан, которые предпочитают тренироваться дома, на канале проекта в 07:00 проходит зарядка с тренерами. Пользователи могут в том числе присоединиться к мастер-классам по различным видам спорта и медитации. Проект "Спортивные выходные" реализуют департамент спорта Москвы и центры госуслуг.

Ранее сообщалось, что шахматный клуб открылся в рамках городского проекта "Лето в Москве. Все на улицу!" на центральной аллее Гоголевского бульвара. Инициатором создания открытой летней площадки выступило Российское военно-историческое общество.

До этого корты для игры в падел-теннис заработали на площадках проекта "Московские сезоны". Пять из них открыты на Авиационной улице и по два – на улицах Матвеевской и Грекова.