Спорткомплекс "Лужники" открыл летний сезон 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Спорткомплекс "Лужники" открыл новый летний сезон и подготовил обширную яркую программу мероприятий.

На Большой спортивной арене в ближайшие месяцы запланировано сразу несколько масштабных концертов звезд российского шоу-бизнеса. В частности, пройдут выступления Полины Гагариной и Леонида Агутина, а также групп "Руки вверх" и "Звери". Кроме того, в июне, июле и августе на территории спорткомплекса состоятся крупные музыкальные фестивали и мероприятия с участием знаменитых артистов и блогеров. Также 6 июля здесь пройдет День московского спорта. В программе марафоны тренировок, мастер-классы от знаменитых чемпионов и другие активности.

Кроме того, во Дворце тенниса "Лужники" начали работать летние корты. Здесь есть все условия для комфортной игры на свежем воздухе. Корты можно взять в аренду и заниматься самостоятельно либо научиться чему-то у профессионального тренера. Причем в секции тенниса на занятия приглашают всех желающих, вне зависимости от возраста и навыков игры.

Ждут посетителей и в аквакомплексе "Лужники". Помимо того что это круглогодичный курорт с аквапарком и другими водными развлечениями, летом рядом с основным зданием открыли плавательный комплекс под открытым небом. Здесь есть два бассейна на 25 и 50 метров, зона с лежаками, детский водный городок, волейбольная площадка и кафе.

Также гости могут побывать на экскурсиях по стадиону, увидеть Москву с крыши Большой спортивной арены, позаниматься на скалодроме или в веревочном парке, а также попробовать зиплайн – спуск с высоты по стальному канату. А на благоустроенной спортивной набережной есть зоны воркаута и беговые дорожки.

Ранее на площадках проекта "Московские сезоны" открылись корты для игры в падел-теннис. Один сеанс длится час, а на площадке одновременно могут находиться не более четырех человек.

