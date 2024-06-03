На площадках проекта "Московские сезоны" открылись корты для игры в падел-теннис

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Корты для игры в падел-теннис заработали на площадках проекта "Московские сезоны". Пять из них открыты на Авиационной улице и по два – на улицах Матвеевской и Грекова, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Длительность сеанса составляется один час. Одновременно на корте могут находиться не более четырех человек. Зоны работают ежедневно с 10:00 до 21:00. Несовершеннолетним посетителям для входа необходимо письменное согласие сопровождающих. Также желающие ходить на сеансы регулярно могут получить личную карту.

Ракетки и мячи выдаются в пунктах проката за 50 рублей. Для их аренды необходимо внести залог в 3 тысячи рублей за ракетку, по 1 тысяче за мячи и полотенце. Кроме того, можно принести собственное оборудование.

Падел-теннисом является симбиоз большого, настольного, пляжного тенниса и сквоша. Как правило, в игре задействованы двое на двое или один на один.

Счет ведется по принципу большого тенниса, а мяч перебрасывают через сетку. В данном виде спорта разрешаются удары мяча об ограждение.

Ранее на ВДНХ открылся сезон бесплатных спортивных клубов для горожан. Жители города могут ходить на тренировки по баскетболу, петанку, йоге inside flow и кроссминтону. Всех желающих приглашают присоединиться к групповым занятиям.

