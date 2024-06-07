В Москве начался летний сезон программы "ГТО в парках"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Жители Москвы смогут укрепить здоровье, повысить выносливость, а также подготовиться к выполнению нормативов с помощью бесплатной программы "ГТО в парках". Она разработана специально для горожан, которые любят заниматься спортом на свежем воздухе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Программа является частью масштабного городского фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" и будет проходить в течение 100 дней. Занятия по общей физической подготовке на свежем воздухе будут проводить профессиональные инструкторы Мосгорспорта.

Для участия в занятиях нужно предварительно зарегистрироваться, а для прохождения тестов потребуется получить медицинский допуск. Занятия и тестирования будут проходить на ВДНХ, а также в парках "Фили", "Красная Пресня", "Сокольники", "Северное Тушино", 40-летия Победы, 850-летия Москвы, Дружбы, имени Ю. М. Лужкова и "Академический". Поучаствовать можно будет до 15 сентября.

Тренировки предназначены для жителей города от 18 лет и старше. Занятия будут проходить каждые субботу и воскресенье с 10:00 до 11:00. Во время них москвичи будут выполнять упражнения на силу, гибкость и общую физподготовку.

Чтобы принять участие в тренировках, нужно пройти регистрацию на официальной странице программы "ГТО в парках", выбрать площадку и заполнить заявку.

Горожанам посоветовали приходить на занятия за несколько минут до начала, а также иметь при себе спортивную форму и подходящую удобную обувь. Также можно взять с собой воду.

Принять участие в выполнении нормативов ГТО в парках могут взрослые и дети от шести лет. Для каждого возраста при этом предусмотрена отдельная программа.

Тестирования будут проходить также каждые субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00. Записаться на них можно после регистрации на сайте Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Каждому человеку присваивается уникальный идентификационный номер (УИН).

Затем нужно будет получить справку о состоянии здоровья, которая разрешает участвовать в тестах комплекса ГТО. Оформить ее помогут в поликлиниках по месту прикрепления или в частных медицинских центрах.

После получение номера и справки горожане смогут записаться на выполнение нормативов в любой из 10 парков, которые участвуют в программе. Это можно будет сделать на официальной странице программы.

Сами нормативы включают в себя различные спортивные дисциплины: отжимания, бег на дистанции, рывок гири, прыжок в длину и прочие. Судьи регионального оператора ГТО в Москве – ГБУ "Мосгорспорт" Москомспорта – будут проводить тестирования.

На выполнение нормативов нужно также иметь при себе подходящую спортивную одежду и обувь, а также допуск от врача. Несовершеннолетних участников при этом должны сопровождать родители либо законные представители.

Ранее сообщалось, что семейный фестиваль "Спортлэнд" пройдет на московском стадионе "Искра" 15 и 16 июня. В мероприятии, которое пройдет под открытым небом, примут участие более 100 организаций. Все они успешно работают в индустрии спорта, активного досуга и здорового образа жизни.

До этого стало известно, что свыше 700 горожан уже приняли участие в первых тренировках нового сезона проекта "Спортивные выходные", которые состоялись 1 и 2 июня на открытых площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".