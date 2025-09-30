Зумеры могут потерять зубы из-за новых популярных энзимных паст

Фото: 123RF/sensevan

Энзимные пасты, популярные у зумеров, опасны для зубов. Об этом в эфире радиостанции "Серебряный дождь" рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Специалист прокомментировал пост телеграм-канала Mash, в котором сообщалось, что молодые люди могут потерять зубы из-за моды на новые энзимные пасты. Они разрушают эмаль до глубоких слоев зуба, несмотря на обещания в соцсетях сделать отбеливание "как у стоматолога" в домашних условиях.

После использования таких паст зубы поначалу выглядят более белыми, однако через полгода они становятся хрупкими и чувствительными, крошатся и уменьшаются в размерах, что в итоге приводит к кариесу, пульпиту, периодонтиту и даже сепсису.

Антипенко заявил, что энзимы борются со всеми органическими поверхностными образованиями на зубах, обычно не затрагивая минеральный состав эмали.

"С другой стороны, если мы говорим про пасты, чаще всего азиатских производителей, которые реализуются на иностранных маркетплейсах, то к ним я бы относился с осторожностью, потому что, даже несмотря на заявленный состав, именно в пасте могут содержаться совершенно другие компоненты", – сказал специалист.

Он отметил, что в пасте могут быть кислоты и абразивы, поэтому последствия после их воздействия на зубы непредсказуемы.

"Это может быть и разрушение эмали, и растворение ее с образованием эрозий, которая будет способствовать более быстрому прогрессированию кариеса с развитием его осложнений. То есть сценарии могут быть абсолютно разные, как правило, во всех случаях грустные", – подчеркнул Антипенко.

Ранее стоматолог-терапевт Наиль Шляпошников заявил, что при выборе зубной пасты нужно учитывать желаемый результат ее применения. Например, для снижения чувствительности подойдет паста с фосфосиликатом кальция-натрия, гидроксиапатитом калия, аргинином, нитратом и хлоридом, для предотвращения образования кариеса – с кальцием, цитратом цинка, ксилитолом и гидроксиапатитами.