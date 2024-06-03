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03 июня, 18:15

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Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"

Собянин рассказал о расширении функционала "Московской электронной школы"

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"Московская электронная школа" стала единой средой для детей, родителей и учителей. За прошедший учебный год ее функционал серьезно расширили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Родители теперь могут получать информацию о результатах обучения детей с помощью специальной системы информирования. Кроме того, в электронном дневнике МЭШ появился виртуальный ассистент Алиса. Она расскажет о домашних заданиях, расписании и датах каникул. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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