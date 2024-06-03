Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" 1 и 2 июня посетили 220,5 тыс человек

С начала июня 220,5 тысячи человек посетили фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". В выходные, 1 и 2 июня, гости занимались спортом на набережных и в парках, принимали участие в танцевальном флешмобе и литературных чтениях, а также посещали мастер-классы и выступления музыкантов.

Всего за два дня организаторы провели 2,5 тысячи мероприятий. Фестиваль продлится до 8 сентября.

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