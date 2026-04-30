"Мосбилет" рекомендует увлекательные экскурсии в музеях для школьников

Столичные музеи подготовили программы, которые будут полезны школьникам при изучении литературы, истории и биологии, передал портал мэра и правительства Москвы.

Поклонникам поэзии Серебряного века стоит заглянуть в Дом-музей С. А. Есенина, где хранятся личные вещи, рукописи и редкие фотографии поэта. Комплексный билет позволит также посетить "Есенин-центр" с диптихом об истории XX века и роли Сергея и Константина Есениных в двух мировых войнах.

Ценителям творчества Александра Пушкина адресован новый единый билет в Мемориальную квартиру на Арбате и выставочные залы неподалеку – филиалы находятся в нескольких шагах друг от друга и позволяют за день увидеть и подлинную обстановку, и шедевры из собрания музея. Любителям классической прозы будет интересен Дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке: та самая усадьба, атмосфера которой вдохновила писателя на создание рассказа "Муму". В экспозиции – мемориальные вещи, прижизненные портреты и уникальные автографы.

Тем, кто увлекается военной историей, подойдет музей-панорама "Бородинская битва". Здесь выставлено одно из самых больших живописных полотен в мире – панорама Франца Рубо, а бесплатная аудиоэкскурсия поможет детально разобраться в ходе сражения и изучить образцы оружия и обмундирования. В музее-заповеднике "Коломенское" недавно открылся после реставрации домик Петра I с экспозицией "Петр I: рождение морской державы", где собрано свыше ста подлинных экспонатов, воссозданы личные покои царя и работает интерактивная зона для детей.

Продолжить знакомство с императорской семьей можно на масштабной выставке "Романовы. Путешествие из Петергофа в Москву" в отреставрированном Сытном дворе – почти восемьсот предметов, рассказывающих о частной жизни и увлечениях династии.

За естественно-научными знаниями стоит отправиться в Государственный Дарвиновский музей, где теория эволюции раскрывается через разнообразие жизни, естественный отбор и наследственность. Обязательно загляните в интерактивный центр "Познай себя – познай мир", а в хорошую погоду прогуляйтесь по палеопарку – здесь экспонаты можно не только разглядывать, но и трогать.

Сразу несколько выставок будут интересны тем, кто изучает историю архитектуры и города. Экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии" знакомит со строительными материалами прошлого – белым камнем, деревом, кирпичом и слюдой, а также с древними инструментами и мастерством зодчих.

Выставка "Сохраняя наследие. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке" посвящена утраченному в 1936 году шедевру нарышкинского барокко – здесь можно увидеть фрагменты белокаменного декора, спасенные архитектором Петром Барановским. А Центр Гиляровского приглашает на выставку "Линия Гиляровского", где впервые представлены уникальные материалы из личного архива знаменитого репортера – письма, записные книжки и автографы, через которые Москва конца XIX – начала XX века открывается с новой стороны.

