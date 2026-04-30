Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

Новости

30 апреля, 08:04

Город

"Мосбилет" рекомендует увлекательные экскурсии в музеях для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные музеи подготовили программы, которые будут полезны школьникам при изучении литературы, истории и биологии, передал портал мэра и правительства Москвы.

Поклонникам поэзии Серебряного века стоит заглянуть в Дом-музей С. А. Есенина, где хранятся личные вещи, рукописи и редкие фотографии поэта. Комплексный билет позволит также посетить "Есенин-центр" с диптихом об истории XX века и роли Сергея и Константина Есениных в двух мировых войнах.

Ценителям творчества Александра Пушкина адресован новый единый билет в Мемориальную квартиру на Арбате и выставочные залы неподалеку – филиалы находятся в нескольких шагах друг от друга и позволяют за день увидеть и подлинную обстановку, и шедевры из собрания музея. Любителям классической прозы будет интересен Дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке: та самая усадьба, атмосфера которой вдохновила писателя на создание рассказа "Муму". В экспозиции – мемориальные вещи, прижизненные портреты и уникальные автографы.

Тем, кто увлекается военной историей, подойдет музей-панорама "Бородинская битва". Здесь выставлено одно из самых больших живописных полотен в мире – панорама Франца Рубо, а бесплатная аудиоэкскурсия поможет детально разобраться в ходе сражения и изучить образцы оружия и обмундирования. В музее-заповеднике "Коломенское" недавно открылся после реставрации домик Петра I с экспозицией "Петр I: рождение морской державы", где собрано свыше ста подлинных экспонатов, воссозданы личные покои царя и работает интерактивная зона для детей.

Продолжить знакомство с императорской семьей можно на масштабной выставке "Романовы. Путешествие из Петергофа в Москву" в отреставрированном Сытном дворе – почти восемьсот предметов, рассказывающих о частной жизни и увлечениях династии.

За естественно-научными знаниями стоит отправиться в Государственный Дарвиновский музей, где теория эволюции раскрывается через разнообразие жизни, естественный отбор и наследственность. Обязательно загляните в интерактивный центр "Познай себя – познай мир", а в хорошую погоду прогуляйтесь по палеопарку – здесь экспонаты можно не только разглядывать, но и трогать.

Сразу несколько выставок будут интересны тем, кто изучает историю архитектуры и города. Экспозиция "Архитектура древнего города. Люди и технологии" знакомит со строительными материалами прошлого – белым камнем, деревом, кирпичом и слюдой, а также с древними инструментами и мастерством зодчих.

Выставка "Сохраняя наследие. Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Покровке" посвящена утраченному в 1936 году шедевру нарышкинского барокко – здесь можно увидеть фрагменты белокаменного декора, спасенные архитектором Петром Барановским. А Центр Гиляровского приглашает на выставку "Линия Гиляровского", где впервые представлены уникальные материалы из личного архива знаменитого репортера – письма, записные книжки и автографы, через которые Москва конца XIX – начала XX века открывается с новой стороны.

Приобрести билеты на все выставки без комиссии и наценок можно в сервисе "Мосбилет".

Также "Мосбилет" приглашает на спектакли в Московский детский театр эстрады. Актеры и режиссеры представят зрителям оригинальные музыкальные и драматические спектакли, основанные на классических произведениях мировой литературы.

Читайте также


Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

