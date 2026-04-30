Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в красный цвет в честь 1 Мая

Тематическую архитектурную подсветку в красном цвете включат на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь Праздника Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

По словам собеседника агентства, праздничная иллюминация станет частью городской световой повестки и украсит вечером колесо обозрения. Красный цвет традиционно ассоциируется с Первомаем и остается одним из узнаваемых символов этого дня.

Праздничная подсветка включится в 18:00. Она будет работать до окончания работы аттракциона. При этом колесо обозрения в это время будет функционировать в обычном режиме.

Ранее в Общественной палате России предложили объединить майские праздники, сделав их непрерывными с 1-е по 9-е число за счет январских выходных. Однако в Госдуме эту идею назвали нецелесообразной, так как майские каникулы состоят из двух разных событий – Праздника Весны и Труда и Дня Победы.