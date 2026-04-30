Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 07:33

Колесо обозрения "Солнце Москвы" окрасится в красный цвет в честь 1 Мая

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Тематическую архитектурную подсветку в красном цвете включат на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ в честь Праздника Весны и Труда, который отмечается 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

По словам собеседника агентства, праздничная иллюминация станет частью городской световой повестки и украсит вечером колесо обозрения. Красный цвет традиционно ассоциируется с Первомаем и остается одним из узнаваемых символов этого дня.

Праздничная подсветка включится в 18:00. Она будет работать до окончания работы аттракциона. При этом колесо обозрения в это время будет функционировать в обычном режиме.

Ранее в Общественной палате России предложили объединить майские праздники, сделав их непрерывными с 1-е по 9-е число за счет январских выходных. Однако в Госдуме эту идею назвали нецелесообразной, так как майские каникулы состоят из двух разных событий – Праздника Весны и Труда и Дня Победы.

Москвичам рассказали, как будут работать парковки и госучреждения в майские праздники

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

Как Москва будет работать в майские праздники?

Взрослые поликлиники 1 и 9 мая будут работать с 09:00 до 16:00, а 2-го и 11-го – с 09:00 до 18:00

Столичные дворцы бракосочетания не будут работать 1, 9, 10 и 11 маяр

Читать
закрыть

Почему россияне стали заводить цыплят в качестве домашних питомцев?

Особенно популярна эта тенденция среди семей с детьми

Процесс выращивания цыпленка в инкубаторе носит образовательный характер

Читать
закрыть

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

