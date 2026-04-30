Силы ПВО ликвидировали 189 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

В ночь на 30 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 189 украинских беспилотников, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все дроны – самолетного типа. Их перехватили и ликвидировали над территориями 14 регионов: Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областей.

Ранее в результате атак украинских БПЛА на Белгородскую область пострадали 3 мирных жителя. Был ранен водитель легкового автомобиля. Также от удара дрона другой мужчина получил осколочные ранения грудной клетки и ног.

До этого житель Волгоградской области получил осколочное ранение ноги при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он был госпитализирован.