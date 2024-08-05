Собянин сообщил, как идет реставрация "Табакерки" и Мастерской "12" Михалкова

Двум столичным театрам вернут первоначальный облик. О том, как идет реставрация, в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Так, в Театре Олега Табакова специалисты воссоздают лепной декор, наборный паркет и метлахскую плитку, а в Мастерской "12" восстанавливают мрамор, фасадную штукатурку и исторические колонны. Также в здании отреставрируют лестницы, поручни и входную группу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

