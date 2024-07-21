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21 июля, 09:15

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"Мой район. Новости": услугу оповещения родных запустили в 18 московских больницах

"Мой район. Новости": услугу оповещения родных запустили в 18 московских больницах

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Услугу оповещения родных запустили в 18 городских стационарах. Среди них оказалась и городская клиническая больница имени Баумана. Теперь при попадании пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии родственникам ежедневно будет приходить СМС. В сообщении укажут основную информацию о состоянии здоровья: данные о давлении, сатурации, температуре и пульсе больного.

Автоматические СМС отправляются сразу после поступления в отделение. Для получения рассылки близким необходимо обратиться к лечащему врачу.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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