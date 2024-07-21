"Мой район. Новости": услугу оповещения родных запустили в 18 московских больницах

Услугу оповещения родных запустили в 18 городских стационарах. Среди них оказалась и городская клиническая больница имени Баумана. Теперь при попадании пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии родственникам ежедневно будет приходить СМС. В сообщении укажут основную информацию о состоянии здоровья: данные о давлении, сатурации, температуре и пульсе больного.

Автоматические СМС отправляются сразу после поступления в отделение. Для получения рассылки близким необходимо обратиться к лечащему врачу.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".