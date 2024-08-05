"Мой район. Новости": фонд капремонта проведет цикл экскурсий по знаменитым домам столицы

Москвичей приглашают погрузиться в атмосферу советского неоклассицизма. Фонд капремонта проведет цикл вечерних экскурсий по знаменитым столичным домам, которые выделяются архитектурой.

Первой точкой маршрута станет здание возле Белорусского вокзала. Обзорные экскурсии пройдут 10, 17 и 31 августа, а также в начале сентября. В программу включены несколько исторических зданий, предварительная запись не нужна.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

