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03 июля, 13:50

Город

"Это Москва. Туризм": чем заняться на самом масштабном городском фестивале "Лето в Москве"

"Это Москва. Туризм": чем заняться на самом масштабном городском фестивале "Лето в Москве"

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"Лето в Москве. Все на улицу!" – самый масштабный проект сезона, благодаря которому можно бесплатно посетить мастер-классы по рисованию, сыграть в настольный теннис, взять уроки сальсы или бачаты. В этом выпуске проект "Это Москва. Туризм" рассказывает, чем можно заняться на фестивале и как не пропустить интересные события.

Успеть посетить мероприятия самого продолжительного в мире городского фестиваля можно до 8 сентября. Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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