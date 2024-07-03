03 июля, 13:50Город
"Это Москва. Туризм": чем заняться на самом масштабном городском фестивале "Лето в Москве"
"Лето в Москве. Все на улицу!" – самый масштабный проект сезона, благодаря которому можно бесплатно посетить мастер-классы по рисованию, сыграть в настольный теннис, взять уроки сальсы или бачаты. В этом выпуске проект "Это Москва. Туризм" рассказывает, чем можно заняться на фестивале и как не пропустить интересные события.
Успеть посетить мероприятия самого продолжительного в мире городского фестиваля можно до 8 сентября. Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".