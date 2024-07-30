Театральный марафон пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 13 по 21 августа в парке "Зарядье" на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" состоится театральный марафон. Вход на все мероприятия будет свободным. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, гости форума смогут посмотреть на выступления известных театральных коллективов. В программе запланированы показы спектаклей, мастер-классы, читки и поэтические концерты.

Сперва посетителям покажут музыкальную сказку "Бременские музыканты", посвященную любви, верности и таланту. Ее представят артисты Государственного академического театра имени Моссовета. Кроме того, артисты Театра на Малой Ордынке покажут попурри со сценами из своих постановок, а Московский государственный театр "У Никитских ворот" – синопсис спектакля "Лента поэзии. Шестидесятники".

В свою очередь, Центр драматургии и режиссуры приглашает всех желающих посетить музыкальные читки, которые будут представлены в виде интерактивного спектакля. Также гости смогут посмотреть на научный хореографический спектакль о теории большого взрыва под названием "Победа над Солнцем" от Театра Стаса Намина и миниатюры Московского музыкального театра для детей и юношества "На Басманной".

Для маленьких посетителей форума тоже подготовили специальную программу: им представят постановку "Теремок" от Московского детского музыкально-драматического театра "Поколение" и "Сказку о мертвой царевне и семи богатырях" от ансамбля гусляров "Купина", а Московский театр иллюзии покажет свое видение на произведения Ганса Андерсена.

При этом на сцене парка "Зарядье" юные зрители смогут посмотреть мюзикл "Петя и Фолк. Тайны миров". Это уникальное шоу, в котором соединят фольклор, симфоническую музыку, элементы рока, рэпа и электроники.

Кроме того, в рамках открытия форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", которое пройдет 1 августа в "Зарядье", для гостей подготовили масштабную музыкальную программу, посвященную передовым технологиям и инновациям. Так, в этот день выступит знаменитая пианистка Валентина Лисица. Ее выступление будет сопровождаться впечатляющим световым шоу. В 21:00 начнется концерт-медитация "Рахманинов-терапия".

