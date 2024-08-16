Министр правительства Москвы Сергей Черемин рассказал о сотрудничестве с Китаем

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, город взаимодействует с Китаем, в том числе в сфере обмена животными. Он отметил, что предоставление панд России является для КНР признаком высочайшего признания, качества отношений и партнерства.

В 2023 году у привезенных в Москву из Поднебесной панд Диндин и Жуи родилась дочка Катюша. Ее вернут в Китай после достижения ей трехлетнего возраста.

Большое интервью с Сергеем Череминым выйдет в пятницу, 16 августа, в эфире телеканала Москва 24.