Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 16:45

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Министр правительства Москвы Сергей Черемин рассказал о сотрудничестве с Китаем

Министр правительства Москвы Сергей Черемин рассказал о сотрудничестве с Китаем

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Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин, город взаимодействует с Китаем, в том числе в сфере обмена животными. Он отметил, что предоставление панд России является для КНР признаком высочайшего признания, качества отношений и партнерства.

В 2023 году у привезенных в Москву из Поднебесной панд Диндин и Жуи родилась дочка Катюша. Ее вернут в Китай после достижения ей трехлетнего возраста.

Большое интервью с Сергеем Череминым выйдет в пятницу, 16 августа, в эфире телеканала Москва 24.

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