Выставка питомцев из приютов пройдет на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках", пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства города.

Его проведут на открытой площадке фестиваля городского хозяйства 17 августа, в День защиты бездомных животных, с 11 до 17 часов. Так, на выставку прибудут 20 питомцев приютов ГБУ "Доринвест", два рыжих щенка Эрик и Дэйл из приюта "Зоорассвет" и черно-белая Габа и метис хаски Лекси. Также в "Лужники" приедут котенок Макан и его соседи по приюту "Зеленоград" – кошка Перфекса, кот Дуб с переливающейся шерстью стального цвета и полосатая Лилит.

Благодаря прошедшей в июле на ВДНХ выставке новый дом смогли обрести 7 кошек и один щенок, а еще через несколько дней из приюта забрали еще одну собаку, также участника выставки. Сейчас в 13 столичных приютах находятся более 16 тысяч животных. Посетить их можно каждый день с 13 до 17 часов, кроме понедельника и пятницы.

Ранее стало известно, что за первые 10 дней форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" его площадки посетили уже более 1,7 миллиона раз. За это время там состоялось 5 376 мероприятий, из которых 2 944 были на научно-познавательные темы.

