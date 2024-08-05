Зюзинский суд приступит к рассмотрению дела о козах в Южном Бутове 19 августа

Зюзинский районный суд Москвы начнет рассмотрение дела о бесконтрольно гулящих в Южном Бутове козах 19 августа. За стадо животных будет отвечать их владелец – пенсионер, живущий в частном секторе.

С иском в суд обратился комитет ветеринарии Москвы. Специалисты настаивают на том, что козы загрязняют улицы и могут стать причиной распространения серьезных болезней.

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