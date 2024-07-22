Семь кошек нашли новый дом благодаря выставке животных из городских приютов на ВДНХ

Больше 16 тысяч собак и кошек живут в 13 городских приютах Москвы. Чтобы животные смогли найти себе новый дом, проводят специальные выставки. Подобное мероприятие провели на ВДНХ 20 июля.

По итогу выставки семь кошек нашли новый дом. В случае, если забрать животное к себе нет возможности, то можно взять над ним шефство или стать волонтером приюта. Подробнее о том, как это сделать, – в эфире телеканала Москва 24.