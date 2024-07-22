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22 июля, 07:30

Город

Семь кошек нашли новый дом благодаря выставке животных из городских приютов на ВДНХ

Семь кошек нашли новый дом благодаря выставке животных из городских приютов на ВДНХ

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Выставка животных из городских приютов пройдет на ВДНХ 20 июля

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Больше 16 тысяч собак и кошек живут в 13 городских приютах Москвы. Чтобы животные смогли найти себе новый дом, проводят специальные выставки. Подобное мероприятие провели на ВДНХ 20 июля.

По итогу выставки семь кошек нашли новый дом. В случае, если забрать животное к себе нет возможности, то можно взять над ним шефство или стать волонтером приюта. Подробнее о том, как это сделать, – в эфире телеканала Москва 24.

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