Пять кошек забрали из приютов Москвы благодаря выставке на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять кошек из столичных приютов нашли хозяев благодаря выставке-пристройству, организованной на ВДНХ, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

Выставка будет работать в субботу, 20 июля, до 17:00 у Музея городского хозяйства Москвы, павильон № 5 "Физика". На ней специалисты приютов расскажут, как ухаживать за питомцем и научить его простым командам.

Между тем в "Музеоне" открылась выставка, посвященная юбилею Московского зоопарка. Экспозиция включает снимки редких видов животных, в числе которых большие панды, манул и дальневосточный леопард. Возле снимков расположены блоки подробной информации о них.

До этого в РФ одобрили штрафы за неправильное содержание домашних животных. За это нарушение гражданам грозит штраф до 1 500 рублей, а индивидуальным предпринимателям – до 5 000 рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать до 3 000 и 10 000 рублей соответственно.