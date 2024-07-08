Комитет ГД одобрил штрафы за неправильное содержание домашних животных

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Думский комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал ГД принять в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заключение.

Предполагается, что за это нарушение гражданам грозит штраф до 1 500 рублей, а индивидуальным предпринимателям – до 5 000 рублей. За повторное нарушение предлагается штрафовать до 3 000 и 10 000 рублей соответственно.

Если закон примут, то он затронет всех, кто нарушает требования по содержанию животных в многоквартирных домах, правила выгула животных и опасных собак, а также использует их в коммерческих целях.

Ранее в думском комитете по экологии призвали создать всеобщую регистрацию домашних животных, так как сейчас в некоторых субъектах РФ такой процесс работает в экспериментальном виде. Отдельно подчеркивалось, что это должно быть сервисом, а не обязанностью, за которую могли бы штрафовать.

