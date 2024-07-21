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21 июля, 15:30

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Более 120 кафе и магазинов предложат гастрономические изделия на фестивале "Лето в Москве"

Более 120 кафе и магазинов предложат гастрономические изделия на фестивале "Лето в Москве"

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Более 120 кафе, магазинов и ресторанов предложат москвичам и гостям столицы кулинарные изыски на гастрономическом маршруте, который открылся в рамках фестиваля "Лето в Москве". Он оказался настолько популярным, что за прошлые выходные выручка предприятий-участников выросла на 20%.

Кроме того, 21 июля на фестивале в 19:00 и 20:00 с Тверской площади отправится пешеходная экскурсия до Патриарших прудов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоРоман КарловНика Караваева
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