Более 120 кафе и магазинов предложат гастрономические изделия на фестивале "Лето в Москве"

Более 120 кафе, магазинов и ресторанов предложат москвичам и гостям столицы кулинарные изыски на гастрономическом маршруте, который открылся в рамках фестиваля "Лето в Москве". Он оказался настолько популярным, что за прошлые выходные выручка предприятий-участников выросла на 20%.

Кроме того, 21 июля на фестивале в 19:00 и 20:00 с Тверской площади отправится пешеходная экскурсия до Патриарших прудов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.