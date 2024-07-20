Более 200 артистов из 17 стран приняли участие в фестивале циркового искусства "Идол"

На фестиваль "Идол" приехали больше 200 артистов со всего мира – Гватемалы, Китая, США, Италии – всего из 17 стран. Шоу проходят на арене Большого Московского цирка.

Зрителей удивляли своими номерами клоуны, воздушные гимнасты, наездники, дрессировщики тигров, слонов и бизонов. Между выступлениями и репетициями артисты знакомились со столичными достопримечательностями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.