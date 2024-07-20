Депутат Мосгордумы Александр Семенников призвал москвичей вести здоровый образ жизни

Фото: телеграм-канал "Семенников. По мотивам."

В спортивном кластере на Литовском бульваре прошел футбольный турнир команд районов Ясенево и Северное Бутово, участников которого приветствовал вице-президент Московской Федерации футбола, депутат Мосгордумы Александр Семенников, передает Агентство "Москва".

"На футбольном поле все равны. Азарт захлестывает, но после матча всегда все жмут друг другу руки. Те люди, которые подружились на футбольном поле, как правило сохраняют теплые отношения на всю жизнь. И, уверен, друзей сегодня у каждого из вас прибавится. Хочу отметить, что турнир проходит на прекрасном поле и такие в Москве открываются все чаще. А это значит, что все больше москвичей получают возможность заниматься спортом. Призываю москвичей вести здоровый образ жизни и играть в футбол", – сказал Александр Семенников.

В финале состязаний сошлись дружины FC.BOOM и "Ямакаси". В первом тайме борьба была упорной, но равной, команды ушли на перерыв при счете 1:1. Однако во второй половине встречи FC.BOOM забил три безответных мяча, не оставил противнику шанса. Итог матча 4:1.

Между тем в шестой спартакиаде "Моспром-2024" приняли участие свыше семи тысяч человек. В этом году участники соревнуются в бильярде, плавании, легкой атлетике, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, хоккее, футболе, киберспорте, дартсе, шахматах, бадминтоне и стендовой стрельбе. Финал спартакиады состоится 28 сентября на территории "Лужников".