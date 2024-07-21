Гости фестиваля в центре Москвы смогут попробовать ледяной чай и мороженое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В выходные дни, 20 и 21 июля, в центре Москвы проводится более 100 видов спортивных, познавательных, развлекательных и гастрономических мероприятий. Гости летнего фестиваля могут попробовать лимонад и мороженое, поиграть в шашки и послушать музыку, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Одним из самых популярных развлечений в эти дни стала игра в бадминтон, которая проводится в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы".

Также популярностью у москвичей и гостей столицы пользуется модный маркет на Тверском бульваре, выступления артистов и музыкантов, которые проходят рядом с памятником Петру Чайковскому возле консерватории, и зона отдыха на улице Большая Дмитровка. Она расположена во дворе открытого в ХХ веке мехового холодильника. Посетители этой площадки могут поиграть в настольные игры и теннис и потанцевать. В воскресенье музыка будет играть с 20:00 до 22:00.

Кроме того, организаторы подготовили для гостей фестиваля гастрономический маршрут, в который было включено более 120 кафе, ресторанов и магазинов. Там посетители смогут попробовать блюда и напитки из летнего меню. В дневное время на маршруте также открываются стойки с лимонадами, мороженым и закусками, а вечером москвичам и гостям города предлагают коктейли.

Вместе с тем в воскресенье с 10:00 до 22:00 на площадке проекта "Московское чаепитие" горожане смогут пройти по торговым рядам, попробовать ледяной чай, приготовленный по старинному рецепту, и оригинальные купажи, а также узнать о гастрономических традициях Москвы и посмотреть фильмы под открытым небом.

В тот же день 12:00 до 21:00 гости фестиваля смогут посетить театрализованные представления в интерактивных зонах, оформленных в стиле разных эпох. Также здесь состоится утренний танцевальный флешмоб и вечерние музыкальные беседы, спектакль и викторина. При этом в 12:30, 15:00 и 19:30 можно принять участие в мастер-классах или побывать на интерактивных лекциях.

Кроме того, на Тверском бульваре москвичи смогут принять участие в играх в шахматы, шашки или буриме и узнать о дворянских развлечениях, таких как серсо и крокет. На площади перед зданием ТАСС им представится возможность попробовать свои силы в стрит-баскетболе, а на Большой Никитской улице в 12:00 начнется традиционный недельный финал чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага".

В промежутке с 18:00 до 20:00 рядом с Московской государственной консерваторией имени П.И. Чайковского на Большой Никитской улице, а также возле заведения "Ресторан № 13" на Малой Бронной улице и около Московского музыкального театра "Геликон-опера" пройдут выступления участников проектов "Уличный артист" и "Уличный артист в парках". Вместе с тем Koke’s Spirit, FireStrings, Andrew Den и другие музыканты будут исполнять каверы известных песен и собственные сочинения.

На Тверском бульваре и Тверской площади также были открыты туристско-информационные центры, сотрудники которых расскажут о достопримечательностях столицы, открытых на ее территории фестивальных площадках и детском отдыхе в Москве.

Здесь же посетители смогут записаться на бесплатные воскресные экскурсии. Так, им представится возможность посетить прогулки "Литературная Москва" (11:00), "Москва театральная" (18:00), "Булгаковская Москва" (20:00), "Ночные огни Москвы" (22:00) и "Огни ночной Москвы" (19:00 и 20:00).

Между тем в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в парке "Зарядье" состоится программа "Культурный город", на которой выступят музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах – от классики и фольклора до джаза.