Мост между островом Балчуг и Крымской набережной открылся в Москве

В Москве появился еще один пешеходный мост: он связал остров Балчуг и Крымскую набережную. Чтобы его установить, строителям пришлось провести уникальную операцию. Подробнее – в материале Москвы 24.

Шикарный вид

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки 11 июля. Благодаря этому стрелка острова Балчуг с Болотной набережной соединилась с Крымской и Якиманской.



Сергей Собянин мэр Москвы Крымская набережная несколько лет тому назад была такая депрессивная. Я сколько раз там бывал – там никого не было: ни велосипедистов, ни пешеходов. Сейчас это одна из самых популярных набережных.

Он также подчеркнул, что такое же запущенное пространство было возле расположенной неподалеку "ГЭС-2", однако теперь там культурный центр. После завершения работ по благоустройству эта территория станет у жителей города одной из самых любимых, заявил мэр.

Вскоре начнется еще один этап – строительство 170-метрового пешеходного пространства под Малым Каменным мостом: благодаря ему удастся создать единый пешеходный маршрут, связывающий Воробьевы горы, Парк Горького, Крымскую набережную и остров Балчуг.

Доставка по воде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый мост длиной 58 метров, а шириной – целых 8 начали строить в столице в марте 2023 года. Проектировщики придумали для него уникальную конструкцию с ребром жесткости (элементом, который отвечает за устойчивость) снаружи по центру. За счет этого решения специалисты сумели развести встречные пешеходные потоки и одновременно создать скамейку длиной 36 метров. Для тех, кто присядет на нее отдохнуть, открывается прекрасный вид: на памятник Петру I и другие легендарные достопримечательности.

Сам мост удалось гармонично вписать в окружающую застройку, а встроен он в существующие укрепления берегов. Сам же процесс строительства был организован так, чтобы можно было не прерывать движение судов и не мешать пешеходам.

Сдан объект почти на полгода раньше контрактного срока: сократить время и размер строительной площадки удалось, провернув необычную операцию. В сентябре 2023-го основные конструкции собрали в районе подмосковного города Лыткарино, а затем пролет весом 235 тонн к месту установки тащили на барже при помощи двух буксиров – весь путь занял восемь часов. Потом огромную конструкцию развернули на 90 градусов вокруг оси и установили на опоры.

Собянин: в Москву доставлен мост, который свяжет остров Балчуг и "Музеон"

Этот пешеходный мост не единственный: до 2026 года запланировано строительство еще шести подобных объектов. Два уже строятся – через Яузу около МГТУ имени Баумана (243 метра) и через Нагатинский затон, который свяжет одноименный район с парком "Остров мечты" и Южным речным вокзалом (216 метров).

Еще четыре объекта в настоящее время проектируются. Два из них раскинутся через затон Новинки в рамках благоустройства набережной Марка Шагала (оба по 265 метров). Еще два будут пересекать Москву-реку. Первый будет с выходом на Островную улицу, и он в итоге свяжет Мнёвниковскую пойму с районом Крылатское (500 метров). Второй построят в сторону "Фили", и этот мост станет путем от одноименного парка до Мнёвниковской поймы (400 метров).