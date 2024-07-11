Собянин открыл новый мост между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл пешеходный мост через Водоотводный канал Москвы-реки, благодаря чему стрелка острова Балчуг с Болотной набережной соединилась с Крымской и Якиманской набережными.

"Крымская набережная несколько лет тому назад была такая депрессивная. Я сколько раз там бывал – там никого не было: ни велосипедистов, ни пешеходов. Сейчас это одна из самых популярных набережных", – отметил градоначальник.

Он добавил, что такое же запущенное пространство было возле "ГЭС-2", расположенной неподалеку, однако теперь там культурный центр. После завершения работ по благоустройству эта территория, сказал Собянин, станет одной из самых любимых у москвичей.

Новый мост имеет длину 58 метров и ширину 8 метров. Сооружение, имеющее форму изогнутой металлической балки, встроено в уже существующие укрепления берегов канала и гармонично вписано в окружающую застройку.

Его особенностью является установка ребер жесткости снаружи по центру, что позволило разделить потоки людей и одновременно сделать 36-метровую скамейку. Сходы на Болотную, Крымскую и Якиманскую набережные организованы при помощью пандусов, а также лестницы в сторону 3-го Голутвинского переулка.

Строительство моста начали в марте 2023 года и завершили почти на полгода раньше обозначенных планов. Работы финансировались из городского бюджета. Во время стройки не перекрывалось речное движение, а для пешеходов сохранялись удобные пешеходные проходы вдоль набережных.

Следующим шагом станет постройка 170-метровой пешеходной зоны под Малым Каменным мостом, благодаря чему удастся создать единый пешеходный маршрут от Воробьевых гор и Парка Горького до Крымской набережной и острова Балчуг.

Сейчас в планах у городских властей находится строительство девяти пешеходных мостов через Москву-реку, Яузу и другие водоемы. Из них три уже готовы, а еще шесть находятся на стадиях проектирования или постройки.

Ранее мэр города напоминал, что власти Москвы продолжают реализацию проекта в Мнёвниковской пойме. Речь шла про строительство путепровода через Северо-Западную хорду в сторону Рублевского шоссе, а также пешеходный мост возле Москворецкого дендропарка. Отмечалось, что путепровод готов на 70%, а полностью проект завершат в январе 2026 года.

