Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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20 августа, 14:00

Культура

"Сити": 24 августа в парке "Зарядье" оркестр исполнит композиции из мультфильмов

"Сити": 24 августа в парке "Зарядье" оркестр исполнит композиции из мультфильмов

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В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" до 8 сентября в парке "Зарядье" будет проходить фестиваль искусств "Культурный город". 24 августа в 14:00 пройдет мультимедийный концерт оркестра Nella Musica Orchestra. Музыканты исполнят музыкальные шедевры из мультфильмов "Белоснежка", "Аладдин", "Холодное сердце" и многих других. Все это будет в сопровождении масштабных видеопроекций.

23 августа в городе стартует Московская международная неделя кино, в рамках которой запланировано более 300 кинопоказов. Среди них – 70 картин из 20 стран мира. Сеансы пройдут в "Октябре", "Художественном", "Иллюзионе", "Зотов. Центре", сетях "Формула Кино", "Синема Стар" и "Москино".

Также в рамках форума-фестиваля с 24 на 25 августа пройдет акция "Ночь кино". В этом году она объединит 25 площадок. Фильмы можно будет смотреть не только в кинотеатрах, но и в парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Зрители смогут посмотреть современные картины, документальные фильмы, дебютные работы и советскую классику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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культурагородкиновидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия Арсланова
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