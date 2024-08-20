Реставраторы и технологи восстановили исторические цвета Саввинского подворья

Более 50 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за первую половину 2024 года. На данный момент в столице восстанавливают полтысячи памятников архитектуры, среди них – усадьба Останкино, а также Саввинское подворье на Тверской улице. Там реставраторы вместе с технологами смогли восстановить исторические цвета здания.

Специалисты восстанавливают все элементы дома, которые были спрятаны за штукатуркой или гипсокартоном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.