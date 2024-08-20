Более 50 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве в 2024 году

Более 50 объектов культурного наследия отреставрировали в Москве за первую половину 2024 года. Среди них дом Лопатиной, палаты Гребенщиковых, усадьба Воронцовых и другие памятники архитектуры. На данный момент в столице восстанавливают около 500 подобных объектов.

Программа по сохранению культурного наследия проводится с 2011 года, и за это время успели восстановить больше двух тысяч памятников архитектуры, а к концу 2024 года их станет на 150 больше.

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