Поезда не будут ходить на участке Саларьево – Новомосковская с 24 по 28 августа

Пассажиров Сокольнической линии метро ожидают изменения в расписании движения поездов с 24 по 28 августа. В это время в связи с подготовкой к открытию новой станции "Потапово" не будет движения на участке Саларьево – Новомосковская. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Также ведомство напоминает о строительных работах на МКАД: 14-м, 91-м километрах и участке с 29-го по 32-й километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.