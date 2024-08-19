Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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19 августа, 08:30

Город

Поезда не будут ходить на участке Саларьево – Новомосковская с 24 по 28 августа

Поезда не будут ходить на участке Саларьево – Новомосковская с 24 по 28 августа

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Пассажиров Сокольнической линии метро ожидают изменения в расписании движения поездов с 24 по 28 августа. В это время в связи с подготовкой к открытию новой станции "Потапово" не будет движения на участке Саларьево – Новомосковская. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Также ведомство напоминает о строительных работах на МКАД: 14-м, 91-м километрах и участке с 29-го по 32-й километр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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