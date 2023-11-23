Собянин: 100 маршрутов наземного транспорта стали ближе к метро и МЦД

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Возле станций метрополитена и Московского центрального диаметра (МЦД) в 2023 году улучшили 100 маршрутов наземного общественного транспорта. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, транспорт стал чаще ходить и ближе подъезжать к станциям. Также сократилось время ожидания на остановке и в пути, подчеркнул мэр.

Он добавил, что к запуску новых линий наземного метро маршруты были оптимизированы у четырех станций МЦД-3 и семи станций МЦД-4. Кроме того, к полноценному открытию Большой кольцевой линии (БКЛ) улучшили 12 маршрутов, отметил градоначальник.

Собянин рассказал, что работа по улучшению общественного транспорта осуществляется с учетом мнения горожан. Например, автобусы и электробусы стали останавливаться около новых жилых комплексов, маршруты продлеваются до недавно открывшихся станций, сокращаются интервалы движения, а также подбираются дополнительные места для остановок, резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что новый автобусный маршрут № 560 запустят 25 ноября в Москве. Он свяжет остановки "МЦД Долгопрудная" и "6-й микрорайон Бибирева".

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