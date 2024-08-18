"Мой район. Новости": в Москве появилась еще одна площадка для обслуживания электробусов

Площадка "Бибирево" стала 10-й в Москве, где обслуживают инновационные электробусы. Сейчас сотрудники парка и 20 самых современных машин российского производства обеспечивают работу двух экологичных маршрутов на северо-востоке Москвы.

Улучшенная площадка "Бибирево" уже обеспечивает работу электробусных маршрутов 587 и 649, которые соединяют 6 районов. Всего в Москве курсируют около двух тысяч электробусов. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

