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19 августа, 10:20

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"Мой район. Новости": в Москве откроют новую развязку на пересечении МКАД

"Мой район. Новости": в Москве откроют новую развязку на пересечении МКАД

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В Москве откроют новую развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Уже осенью автомобилисты смогут выехать на кольцевую дорогу из города в область и наоборот. Это позволит жителям районов Бибирево и Лианозово сократить время поездки.

Для автомобилистов сделали путепровод через МКАД и эстакаду. Двухполюсная дорога соединит Алтуфьевское шоссе и внешнюю сторону кольцевой дороги. Также для машин появятся боковые проезды и новый съезд по направлению в центр.

В данный момент работы производятся по устройству дождевой канализации, обустройству инженерных коммуникаций, а также благоустройству территории и устройству дорожного покрытия

Всего с 2012 года на Московской кольцевой автодороге обновили 21 развязку. Открытие путепровода и эстакады на Алтуфьевском шоссе завершит процесс модернизации МКАД.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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