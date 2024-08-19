"Мой район. Новости": в Москве откроют новую развязку на пересечении МКАД

В Москве откроют новую развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Уже осенью автомобилисты смогут выехать на кольцевую дорогу из города в область и наоборот. Это позволит жителям районов Бибирево и Лианозово сократить время поездки.

Для автомобилистов сделали путепровод через МКАД и эстакаду. Двухполюсная дорога соединит Алтуфьевское шоссе и внешнюю сторону кольцевой дороги. Также для машин появятся боковые проезды и новый съезд по направлению в центр.

В данный момент работы производятся по устройству дождевой канализации, обустройству инженерных коммуникаций, а также благоустройству территории и устройству дорожного покрытия

Всего с 2012 года на Московской кольцевой автодороге обновили 21 развязку. Открытие путепровода и эстакады на Алтуфьевском шоссе завершит процесс модернизации МКАД.

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